Антон помогает устроить Данилу в одну школу с Ваней, а у Лиды начинается конкуренция на кухне с хозяйкой особняка. Тем временем Алексей приезжает на машине Антона к знакомым, чтобы похвастаться, и не успевает к назначенному времени вернуть ее владельцу. Пока Данила мучается в сомнениях, нравится ему Эля или нет, Ваня, увидев их за одной партой, начинает ревновать...



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