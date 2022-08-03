Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
2-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В свой шестнадцатый день рождения однофамильцы Ваня и Данила впервые знакомятся с настоящими родителями. Когда две семьи встречаются за одним столом, контраст их образа жизни проявляется более ярко. Яблоком раздора становится дорогущий ноутбук, который Антон Иванов дарит не Ване, а Дане. На эмоциях дети отказываются возвращаться к своим семьям и меняются родителями.

Чтобы узнать, чем закончится столкновение двух миров, включайте 2 серию на Wink и продолжайте смотреть онлайн «Ивановы-Ивановы» — 1 сезон ждет вас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»