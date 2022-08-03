В свой шестнадцатый день рождения однофамильцы Ваня и Данила впервые знакомятся с настоящими родителями. Когда две семьи встречаются за одним столом, контраст их образа жизни проявляется более ярко. Яблоком раздора становится дорогущий ноутбук, который Антон Иванов дарит не Ване, а Дане. На эмоциях дети отказываются возвращаться к своим семьям и меняются родителями.



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