Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
1-й сезон
19-я серия
9.42017, Ивановы-Ивановы. Сезон 1. Серия 19
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Алексей случайно подслушивает разговор Антона и подозревает его в измене жене. Даня на уроке заступается за Элю и нарывается на неприятности. Полина недовольна работой горничной и хочет ее уволить, а Лида проникается сочувствием к домработнице и встает на ее защиту. В это время дед ставит Полине ультиматум…

Что скрывает Антон от жены, узнаете в 1 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» — 19 серия бесплатно доступна на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»