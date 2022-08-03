Алексей случайно подслушивает разговор Антона и подозревает его в измене жене. Даня на уроке заступается за Элю и нарывается на неприятности. Полина недовольна работой горничной и хочет ее уволить, а Лида проникается сочувствием к домработнице и встает на ее защиту. В это время дед ставит Полине ультиматум…



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