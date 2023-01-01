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Семейное кино для пользователей подписки «Пакет»

Семейное кино для пользователей подписки «Пакет»

ФильмыДля детей
Постер к фильму Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках 2025
9.3

Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках

2025, 89 мин
Постер к фильму Огненный лис 2024
9.3

Огненный лис

2024, 84 мин
Постер к фильму Селебрята 2024
6.6

Селебрята

2024, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму В плену стихии 2024
8.7

В плену стихии

2024, 94 мин
Постер к фильму Супер папочка 2024
8.9

Супер папочка

2024, 92 мин
Постер к фильму Новогоднее чудо 2024
8.3

Новогоднее чудо

2024, 73 мин
Постер к фильму Не скажу 2023
8.4

Не скажу

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ивановы-Ивановы. Но�вогодние приключения 2023
9.2

Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения

2023, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папины дочки. Новогодние 2023
9.5

Папины дочки. Новогодние

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой Хатико 2023
9.5

Мой Хатико

2023, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мухадракон 2023
8.9

Мухадракон

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Улетные каникулы 2023
8.2

Улетные каникулы

2023, 95 мин
Постер к фильму Красные башмачки: Новая глава 2023
8.6

Красные башмачки: Новая глава

2023, 111 мин
Постер к фильму Секретарь Деда Мороза 2023
7.7

Секретарь Деда Мороза

2023, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Летние каникулы, или Как спасти город 2023
8.3

Летние каникулы, или Как спасти город

2023, 74 мин
Постер к фильму Питомец Юрского периода. Утерянная тайна 2023
8.6

Питомец Юрского периода. Утерянная тайна

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна заколдованного зеркала 2023
8.5

Тайна заколдованного зеркала

2023, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приколы по-соседски 2023
7.4

Приколы по-соседски

2023, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикое сердце 2023
9.1

Дикое сердце

2023, 99 мин
Постер к фильму Робопес 2023
8.6

Робопес

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцующая королева 2023
8.6

Танцующая королева

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Побег из космоса 2022
9.4

Побег из космоса

2022, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Круиз. В поисках сокровищ 2022
8.2

Круиз. В поисках сокровищ

2022, 62 мин
Постер к фильму Каспер и пираты 2022
7.9

Каспер и пираты

2022, 78 мин
Постер к фильму Сказка о красавице Весне 2022
8.3

Сказка о красавице Весне

2022, 84 мин
Постер к фильму Кондитерская Люси 2022
8.7

Кондитерская Люси

2022, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.7

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Белль и Себастьян: Новое поколение 2022
9.3

Белль и Себастьян: Новое поколение

2022, 93 мин
Постер к фильму Сокровища Тома Сойера 2022
8.1

Сокровища Тома Сойера

2022, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ночь в магазине ужастиков 2022
7.5

Ночь в магазине ужастиков

2022, 78 мин
Постер к фильму Маленькая принцесса 2022
8.7

Маленькая принцесса

2022, 96 мин
Постер к фильму Эллиот и волшебный амулет 2022
8.3

Эллиот и волшебный амулет

2022, 86 мин
Постер к фильму Принцесса и Колдун Алазар 2022
8.4

Принцесса и Колдун Алазар

2022, 131 мин
Бесплатно
Постер к фильму Король-львенок 2022
8.9

Король-львенок

2022, 95 мин
Постер к фильму Мой �брат - робот 2022
8.8

Мой брат - робот

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хронос 2022
8.6

Хронос

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна амулета 2022
7.8

Тайна амулета

2022, 91 мин
�Постер к фильму Красная Шапочка 2022
7.4

Красная Шапочка

2022, 96 мин
Постер к фильму Везунчик 2021
8.6

Везунчик

2021, 91 мин
Постер к фильму Нахимовцы 2021
8.7

Нахимовцы

2021, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шимпанзе под прикрытием 2021
7.7

Шимпанзе под прикрытием

2021, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Необыкновенные приключения Бастера 2021
8.6

Необыкновенные приключения Бастера

2021, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стражи терракоты 2021
9.2

Стражи терракоты

2021, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Виктория 2020
8.9

Виктория

2020, 88 мин
Постер к фильму Принцесса и Руна времени 2020
8.4

Принцесса и Руна времени

2020, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму 10 дней с Сантой 2020
8.3

10 дней с Сантой

2020, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сокровища морских глубин 2020
8.4

Сокровища морских глубин

2020, 90 мин
Бесплатно