Дикое сердце (фильм, 2023) смотреть онлайн

Школьница заводит дружбу с диким конем и встает на защиту его стада. Семейное кино о поиске себя и любви к животным.



11-летняя Анни счастливо жила в Гамбурге, пока ее родители не решили переехать в сельскую местность. В новой школе Анни сложно найти общий язык с одноклассниками, особенно с девочками, которые тут же начинают над ней издеваться. Однажды в лесу неподалеку она встречает коня и называет его Дикое сердце — точно так же, как лошадь из комикса, который она любит рисовать. Конь и девочка становятся лучшими друзьями, и Анни узнает, что стадо Дикого сердца живет в заповеднике местного аристократа, графа Мерфельда. Но диких животных легко украсть и продать по поддельным документам, так что вскоре Анни придется встретиться с коварными похитителями. Справиться с ними она сможет только при помощи одноклассников.



Удастся ли Анни спасти лошадей, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Дикое сердце» онлайн на Wink.

