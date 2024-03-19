Дикое сердце (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Школьница заводит дружбу с диким конем и встает на защиту его стада. Семейное кино о поиске себя и любви к животным.
11-летняя Анни счастливо жила в Гамбурге, пока ее родители не решили переехать в сельскую местность. В новой школе Анни сложно найти общий язык с одноклассниками, особенно с девочками, которые тут же начинают над ней издеваться. Однажды в лесу неподалеку она встречает коня и называет его Дикое сердце — точно так же, как лошадь из комикса, который она любит рисовать. Конь и девочка становятся лучшими друзьями, и Анни узнает, что стадо Дикого сердца живет в заповеднике местного аристократа, графа Мерфельда. Но диких животных легко украсть и продать по поддельным документам, так что вскоре Анни придется встретиться с коварными похитителями. Справиться с ними она сможет только при помощи одноклассников.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- МДРежиссёр
Маркус
Дитрих
- МХАктриса
Марта
Хаберланд
- ФФАктёр
Франц
Фердинанд Краузе
- ЙААктриса
Йолина
Амели Тринкс
- ПЛАктёр
Петер
Ломайер
- СЛАктриса
Софи
Лутс
- АШАктриса
Анна
Шудт
- ДХАктёр
Дитер
Халлерворден
- Актриса
Нилам
Фарук
- КЛАктёр
Кристоф
Летковски
- МЭПродюсер
Михаэль
Экельт
- АУАктриса дубляжа
Анастасия
Устюжанина
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Витов
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин