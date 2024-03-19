Дикое сердце
Wink
Фильмы
Дикое сердце
9.12023, Ponyherz
Приключения, Семейный99 мин16+
Школьница заводит дружбу с диким конем и встает на защиту его стада. Семейное кино о поиске себя и любви к животным
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Дикое сердце (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Школьница заводит дружбу с диким конем и встает на защиту его стада. Семейное кино о поиске себя и любви к животным.

11-летняя Анни счастливо жила в Гамбурге, пока ее родители не решили переехать в сельскую местность. В новой школе Анни сложно найти общий язык с одноклассниками, особенно с девочками, которые тут же начинают над ней издеваться. Однажды в лесу неподалеку она встречает коня и называет его Дикое сердце — точно так же, как лошадь из комикса, который она любит рисовать. Конь и девочка становятся лучшими друзьями, и Анни узнает, что стадо Дикого сердца живет в заповеднике местного аристократа, графа Мерфельда. Но диких животных легко украсть и продать по поддельным документам, так что вскоре Анни придется встретиться с коварными похитителями. Справиться с ними она сможет только при помощи одноклассников.

Удастся ли Анни спасти лошадей, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Дикое сердце» онлайн на Wink.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикое сердце»