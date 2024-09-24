Селебрята (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Подлые хозяева летнего лагеря обманом заманивают к себе детей, чтобы превратить их в дешевую рабочую силу. Но друзья не бросят приятелей в беде. Детское приключенческое кино «Селебрята» — фильм о самых необычных каникулах на свете.



Летний лагерь «Рога и копыта» только кажется безобидным. Владеющая им семья Жирновых совершенно не заботится о детском отдыхе. Их интересует только рабский труд и возможность обогатиться. Вот только лагерь-конкурент предлагает шикарные номера и захватывающие мероприятия, что может поставить крест на афере Жирновых. Тогда «Рога и копыта» идут ва-банк и начинают использовать невидимые чернила в контракте с родителями. Теперь дети обязаны выполнять все указания вожатых без возможности отказаться от работы. Но их товарищи из другого лагеря вступают в борьбу за справедливость.



Что они противопоставят хитрости Жирновых, расскажет фильм «Селебрята» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



