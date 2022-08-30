Нахимовцы (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Море способно воспитать из мальчишек настоящих мужчин. Комедийный семейный фильм о взрослении и ответственности выбора.
Семен и Тимофей Логиновы — братья-близнецы и сыновья уважаемого офицера флота. Мужчины нескольких поколений их семьи были моряками, и Андрей Логинов, капитан корабля, мечтает о том, что и его дети продолжат семейную традицию. Однако близнецов мало интересует служба во флоте. Их больше привлекают молодежные тренды: «крипта» и бизнес нового знакомого Стаса, опасный и не совсем законный. Оскорбленный в своих чувствах отец решает, что только Нахимовское училище «вправит мозги» его чадам. Тимофей и Семен не очень рады такой перспективе, да и новые однокашники настроены не особенно дружелюбно к мажорам...
Справятся ли близнецы с этим испытанием и какими людьми выйдут из училища? Следите за их приключениями в комедии «Нахимовцы» — фильм смотреть онлайн можно на портале Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Штром
- ДХАктёр
Даниил
Ходунов
- НХАктёр
Никита
Ходунов
- ВШАктриса
Василиса
Шакунова
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ИЯАктёр
Иван
Якименко
- Актриса
Ольга
Павловец
- АААктриса
Анна
Алексахина
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- ИЕСценарист
Игорь
Евсюков
- ВМСценарист
Виктор
Мельников
- МАСценарист
Максим
Аксенов
- ККСценарист
Кирилл
Кондратов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- СКПродюсер
Сергей
Касатов
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Художница
Виктория
Игумнова
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- РБОператор
Роман
Бойко
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин