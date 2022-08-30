Нахимовцы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Море способно воспитать из мальчишек настоящих мужчин. Комедийный семейный фильм о взрослении и ответственности выбора.



Семен и Тимофей Логиновы — братья-близнецы и сыновья уважаемого офицера флота. Мужчины нескольких поколений их семьи были моряками, и Андрей Логинов, капитан корабля, мечтает о том, что и его дети продолжат семейную традицию. Однако близнецов мало интересует служба во флоте. Их больше привлекают молодежные тренды: «крипта» и бизнес нового знакомого Стаса, опасный и не совсем законный. Оскорбленный в своих чувствах отец решает, что только Нахимовское училище «вправит мозги» его чадам. Тимофей и Семен не очень рады такой перспективе, да и новые однокашники настроены не особенно дружелюбно к мажорам...



Справятся ли близнецы с этим испытанием и какими людьми выйдут из училища? Следите за их приключениями в комедии «Нахимовцы» — фильм смотреть онлайн можно на портале Wink.



