Отпетые друзья (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Музыкальный агент знакомится с группой деревенских рыбаков, исполняющих песни моряков. Теперь он уверен, что перед ним — новые звезды. Вдохновленное реальными событиями драмеди «Отпетые друзья» — фильм о самом необычном бойз-бенде британских чартов.



Дэнни работает агентом в лондонской музыкальной фирме. Однажды вместе с тремя коллегами он отправляется на мальчишник в небольшую рыбацкую деревушку в Корнуолле. Поначалу Дэнни здесь все кажется странным, пока он не видит кое-что неожиданное. Местные рыбаки под началом харизматичного Джима выступают перед жителями и поют традиционные песни моряков. Коллеги Дэнни в шутку пытаются убедить его, что у группы рыбаков есть звездный потенциал, а тот решает остаться и убедить певцов подписать контракт. Постепенно лондонский агент начинает проникаться шармом маленькой деревни и влюбляется в дочь рыбака.



Как Дэнни удастся привести коллектив Fisherman's Friends к успеху, расскажет трогательная комедия «Отпетые друзья» 2019 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

