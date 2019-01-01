8.12019, 10 giorni senza mamma
Комедии, Семейные90 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Папа за маму (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Карло и Джулия давно женаты и воспитывают троих детей разных возрастов. Карло почти все время проводит на работе и не принимает участие в домашних делах. Возвращаясь из очередной командировки, он узнает, что жена, ус�тавшая от роли домохозяйки, решила побаловать себя отпуском. Карло предстоит провести десять дней наедине с детьми. Лучше бы он работал 24/7!
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АДРежиссёр
Алессандро
Дженовези
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- ВЛАктриса
Валентина
Лодовини
- АЭАктриса
Анджелика
Элли
- БУАктриса
Бьянка
Усай
- МКАктёр
Маттео
Кастелуччи
- ДДАктриса
Диана
Дель Буфало
- НСАктёр
Никколо
Сенни
- АКАктёр
Антонио
Катания
- ДААктриса
Джулия
Аполлони
- ДКАктриса
Джорджия
Кардачи
- АДСценарист
Алессандро
Дженовези
- ХВСценарист
Хуан
Вера
- МВСценарист
Мариано
Вера
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро