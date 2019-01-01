Папа за маму (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Карло и Джулия давно женаты и воспитывают троих детей разных возрастов. Карло почти все время проводит на работе и не принимает участие в домашних делах. Возвращаясь из очередной командировки, он узнает, что жена, ус�тавшая от роли домохозяйки, решила побаловать себя отпуском. Карло предстоит провести десять дней наедине с детьми. Лучше бы он работал 24/7!



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