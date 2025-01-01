Одна летом (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девочка, ее друг-скунс и товарищи по летнему лагерю пытаются не допустить, чтобы планшет ее отца попал в руки международным шпионам. Семейное приключение «Одна летом» — фильм о том, что дружба всегда побеждает.



В этом году школьница Оливия должна в первый раз поехать в летний лагерь и остаться там на несколько недель вдали от семьи. Оливию ждут строгие правила и незнакомые люди, так что отец-изобретатель создает особое приложение для планшета, которое не даст дочери заскучать. Жизнь в лагере оказывается гораздо веселее, когда девочка обнаруживает среди своих вещей детеныша скунса. Вместе с друзьями по лагерю она скрывает животное от вожатых и находит с ним общий язык. Тем временем парочка хитрых шпионов узнает, что на планшете Оливии хранится ключ к прорывному изобретению ее отца, и пытается проникнуть на территорию лагеря. Они еще не знают, что у детей в распоряжении есть вонючее секретное оружие.



Как ребята дадут шпионам отпор, расскажет фильм «Одна летом» (2019), смотреть онлайн который можно на Wink.



Одна летом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.