Мой братик Мумия и гробница Ахнетута (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet
Приключения, Семейный78 мин12+
О фильме
Мумия Думми тоскует по дому и хочет вернуться в Египет, чтобы найти гробницу своих родителей. Однако путешествие слишком дорого, а у Думми нет паспорта. Ситуация меняется, когда рисунок Думми продают за внушительную сумму, и паспорт удается раздобыть.
Клаас, Гус, Думми и мисс Фрик отправляются в Египет, но Думми не узнает свою родину спустя четыре тысячи лет. Вооружившись одним из планов мистера Краббла, Думми и Гус отправляются на поиски гробницы Ахнетута, но попадают в ловушку. Клаасу предстоит спасти друзей, иначе они останутся в ловушке навсегда.
СтранаНидерланды
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.3 IMDb