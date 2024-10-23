Мой братик Мумия и гробница Ахнетута (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Мой братик Мумия и гробница Ахнетута
8.72017, Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet
Приключения, Семейный78 мин12+

О фильме

Мумия Думми тоскует по дому и хочет вернуться в Египет, чтобы найти гробницу своих родителей. Однако путешествие слишком дорого, а у Думми нет паспорта. Ситуация меняется, когда рисунок Думми продают за внушительную сумму, и паспорт удается раздобыть.

Клаас, Гус, Думми и мисс Фрик отправляются в Египет, но Думми не узнает свою родину спустя четыре тысячи лет. Вооружившись одним из планов мистера Краббла, Думми и Гус отправляются на поиски гробницы Ахнетута, но попадают в ловушку. Клаасу предстоит спасти друзей, иначе они останутся в ловушке навсегда.

