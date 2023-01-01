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Фильмы и сериалы в жанре Военные

Фильмы и сериалы в жанре Военные

ФильмыСериалы
Постер к фильму Декодер. Игра гения 2024
8.2

Декодер. Игра гения

2024, 115 мин
Постер к фильму Великая 2024
8.8

Великая

2024, 113 мин
Постер к фильму Кунхам: Пограничный остров 2017
8.7

Кунхам: Пограничный остров

2017, 144 мин
Бесплатно
Постер к фильму Томирис 2020
9.2

Томирис

2020, 148 мин
Бесплатно
Постер к фильму Призраки войны 2019
8.2

Призраки войны

2019, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний стрелок 2023
8.6

Последний стрелок

2023, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бункер 2022
6.5

Бункер

2022, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Битва за Британию 2023
7.1

Битва за Британию

2023, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Команданте 2023
7.5

Команданте

2023, 116 мин
Постер к фильму Возвращение домой 2022
8.4

Возвращение домой

2022, 132 мин
Постер к фильму Великая битва 2018
9.1

Великая битва

2018, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мнения сторон 2001
8.7

Мнения сторон

2001, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Грязь и кровь 2016
8.2

Грязь и кровь

2016, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Счастливого Рождества, мистер Лоуренс 1982
7.6

Счастливого Рождества, мистер Лоуренс

1982, 118 мин
Бесплатно
Постер к фильму Время вернуться 2024
8.6

Время вернуться

2024, 110 мин
Постер к фильму Мы смерти смотрели в лицо 1980
9.3

Мы смерти смотрели в лицо

1980, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорога на Рюбецаль 1971
8.9

Дорога на Рюбецаль

1971, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Битва в проливе Норян 2023
8.4

Битва в проливе Норян

2023, 146 мин
Постер к фильму Чочара 1960
8.7

Чочара

1960, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подсолнухи 1970
9.1

Подсолнухи

1970, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гатчина. Молчание Сильвии 2024
9.5

Гатчина. Молчание Сильвии

2024, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Семь черных бумаг 2022
7.8

Семь черных бумаг

2022, 96 мин
Постер к фильму Подвиг 2020
8.1

Подвиг

2020, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.7

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Корни 2024
8.7

Корни

2024, 132 мин
Постер к фильму Битва за Родину 2023
7.9

Битва за Родину

2023, 101 мин
Постер к фильму Сирена 2023
6.6

Сирена

2023, 96 мин
Постер к фильму Воздух 2023
8.1

Воздух

2023, 151 мин
Постер к фильму Белая птица: Новое чудо 2023
9.4

Белая птица: Новое чудо

2023, 115 мин
Постер к фильму 12 2007
9.2

12

2007, 153 мин
Постер к фильму Золотой конвой 2022
7.7

Золотой конвой

2022, 117 мин
Постер к фильму В тылу врага 2020
7.5

В тылу врага

2020, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Уцелевший 2023
8.5

Уцелевший

2023, 120 мин
Бесплатно
Постер к фильму За короля! 2022
7.7

За короля!

2022, 97 мин
Постер к фильму Щит Отечества 2007
8.2

Щит Отечества

2007, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Часы остановились в полночь 1958
8.8

Часы остановились в полночь

1958, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чаклун и Румба 2007
9.0

Чаклун и Румба

2007, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Улица младшего сына 1962
9.3

Улица младшего сына

1962, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Третья ракета 1963
8.8

Третья ракета

1963, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тревоги первых птиц 1985
8.7

Тревоги первых птиц

1985, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сыновья уходят в бой 1969
9.0

Сыновья уходят в бой

1969, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я родом из детства 1966
8.9

Я родом из детства

1966, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кадиш 2019
8.2

Кадиш

2019, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Знак беды 1986
8.6

Знак беды

1986, 142 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зимородок 1972
9.4

Зимородок

1972, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Восточный коридор 1966
8.2

Восточный коридор

1966, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крушение империи 1970
8.5

Крушение империи

1970, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война под крышами 1967
8.6

Война под крышами

1967, 92 мин
Бесплатно