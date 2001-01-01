Мнения сторон (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Берлин вскоре после Второй мировой войны. В рамках процесса денацификации американские оккупационные войска готовят процесс против известного дирижера Вильгельма Фуртвенглера, который был в фаворе у нацистских властей.



Вместе с тем, Фуртвенглер делал все возможное, чтобы помочь еврейским музыкантам, а некоторых спас от концлагеря. Американский майор Стив Арнольд должен проверить дело Фуртвенглера. Он опрашивает подозреваемого и многочисленных свидетелей событий. Мнения сторон расходятся, но каждый по-своему прав.



Мнения сторон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.