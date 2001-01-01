Мнения сторон (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Берлин вскоре после Второй мировой войны. В рамках процесса денацификации американские оккупационные войска готовят процесс против известного дирижера Вильгельма Фуртвенглера, который был в фаворе у нацистских властей.
Вместе с тем, Фуртвенглер делал все возможное, чтобы помочь еврейским музыкантам, а некоторых спас от концлагеря. Американский майор Стив Арнольд должен проверить дело Фуртвенглера. Он опрашивает подозреваемого и многочисленных свидетелей событий. Мнения сторон расходятся, но каждый по-своему прав.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИСРежиссёр
Иштван
Сабо
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- БМАктриса
Биргит
Минихмайр
- УТАктёр
Ульрих
Тукур
- Актёр
Олег
Табаков
- ХЦАктёр
Ханнс
Цишлер
- Актёр
Армин
Роде
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- ДУАктёр
Дэниэл
Уайт
- ТТАктёр
Томас
Тиме
- ДКАктёр
Джед
Кертис
- ГХАктёр
Гэррик
Хэйгон
- РРАктёр
Робен
Ренуччи
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- ФБПродюсер
Фриц
Буттенштидт
- УХПродюсер
Удо
Хаппель
- ДАПродюсер
Дже�реми
Айзекс
- КАХудожник
Кен
Адам
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ЛКОператор
Лайош
Кольтаи