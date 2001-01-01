Мнения сторон
Wink
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Мнения сторон
8.62001, Taking Sides
Драмы, Военные105 мин12+

Мнения сторон (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Берлин вскоре после Второй мировой войны. В рамках процесса денацификации американские оккупационные войска готовят процесс против известного дирижера Вильгельма Фуртвенглера, который был в фаворе у нацистских властей.

Вместе с тем, Фуртвенглер делал все возможное, чтобы помочь еврейским музыкантам, а некоторых спас от концлагеря. Американский майор Стив Арнольд должен проверить дело Фуртвенглера. Он опрашивает подозреваемого и многочисленных свидетелей событий. Мнения сторон расходятся, но каждый по-своему прав.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мнения сторон»

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