На Западном фронте без перемен (фильм, 1930) смотреть онлайн бесплатно
7.91930, All Quiet on the Western Front
Драма, Военный128 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЛМРежиссёр
Льюис
Майлстоун
- ЛЭАктёр
Лью
Эйрз
- УБАктёр
Уильям
Бэйкуэлл
- РГАктёр
Расселл
Глисон
- БААктёр
Бен
Александр
- ЛВАктёр
Луис
Волхайм
- СКАктёр
Скотт
Колк
- АЛАктёр
Арнольд
Люси
- УРАктёр
Уолтер
Роджерс
- ОДАктёр
Оуэн
Дэвис мл.
- ДРАктёр
Джон
Рэй
- ЭМСценарист
Эрих
Мария Ремарк
- ДЭСценарист
Джордж
Эбботт
- ЛМСценарист
Льюис
Майлстоун
- КЛПродюсер
Карл
Лемли мл.
- УРХудожник
Уильям
Р. Шмидт
- ЧДХудожник
Чарльз
Д. Холл
- МКМонтажёр
Милтон
Кэррат
- ЭЛМонтажёр
Эдвард
Л. Кан
- СПКомпозитор
Сэм
Перри
- ХРКомпозитор
Хайнц
Рёмхельд