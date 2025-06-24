На Западном фронте без перемен
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На Западном фронте без перемен

На Западном фронте без перемен (фильм, 1930) смотреть онлайн бесплатно

7.91930, All Quiet on the Western Front
Драма, Военный128 мин18+

О фильме

Рассказ о простых немецких школьниках старших классов, которые под действием патриотической пропаганды идут на войну, принимая её как игру, и не знают, что впереди их ждет только смерть.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На Западном фронте без перемен»