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Wink
Эдвард Л. Кан
Эдвард Л. Кан
Edward L. Cahn
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Карьера
Монтажёр
Дата рождения
12 февраля 1899 г.
(64 года)
Дата смерти
25 августа 1963 г.
Фильмография
Все
Монтажёр
Монтажёр
7.9
На Западном фронте без перемен
1930
, 128 мин
Бесплатно