Великая битва (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить коменданта крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна. В 645 году Ли Шиминь подошел к Анси. Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что взятие крепости — дело одного дня, но генерал Ян Ман-чхун с немногочисленными солдатами армии Когурё будет любой ценой держать оборону крепости Анси — последнего рубежа на пути к Пхеньяну.



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