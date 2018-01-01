Великая битва (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить коменданта крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна. В 645 году Ли Шиминь подошел к Анси. Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что взятие крепости — дело одного дня, но генерал Ян Ман-чхун с немногочисленными солдатами армии Когурё будет любой ценой держать оборону крепости Анси — последнего рубежа на пути к Пхеньяну.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Боевики
Рейтинг
- КГРежиссёр
Ким
Гван-щик
- ЧИАктёр
Чо
Ин-сон
- НДАктёр
Нам
Джу-хёк
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- ПСАктёр
Пэ
Сон-у
- ОТАктёр
Ом
Тхэ-гу
- КСАктриса
Ким
Соль-хён
- ППАктёр
Пак
Пён-ын
- ОДАктёр
О
Дэ-хван
- СДАктёр
Сон
Дон-иль
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-чхэ
- ЮОАктёр
Ю
О-сон
- ЧГАктёр
Чан
Гван
- СЛАктриса
Стефани
Ли
- ЁХАктёр
Ё
Хве-хён
- КУАктёр
Ким
Ук
- КГСценарист
Ким
Гван-щик
- МХСценарист
Мо
Хон-джин
- ЧГПродюсер
Чан
Гён-ик
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- КСХудожник
Кан
Сын-ён
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- ЮИКомпозитор
Юн
Иль-сан