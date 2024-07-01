Италия. 1943 год. Молодая вдова Чезира бросает лавку в Сан-Лоренцо на попечение прежнего любовника и бежит от американских бомбардировок вместе с дочерью-подростком, Розеттой, в свою родную деревню. После изнурительного путешествия, она встречает Микеле, сына местного фермера, в которого влюбляется юная Розетта, а он влюбляется в ее прекрасную маму.



Проходят дни, постепенно городок наполняется беженцами, бомбардировки усиливаются, а продуктов становится все меньше и меньше, и Микеле вынужден вывести из городка нескольких немцев безопасным путем, а Чезира и Розетта возвращаются в уже безопасный Рим. По дороге мать и дочь переживают трагедию, которая меняет их жизнь навсегда.

