Восстание «Кейна» (фильм, 1954) смотреть онлайн

Тихоокеанский театр военных действий, 1944 год. Наэсминец ВМФСША «Кейн» назначают нового капитана Филипа Фрэнсиса Куигга—человека чрезмерно педантичного имнительного, который нетерпит никаких возражений всвой адрес, даже если онне прав. Вскоре Куигг начинает такрьяно следить задисциплиной, цепляясь ккаждой мелочи, чтоперестаёт уделять должное внимание управлению кораблём, чтоприводит ксерьёзным инцидентам вовремя выполнения боевых задач, ау офицеров «Кейна» зарождаются сомнения впсихической адекватности ихкомандира.

Когда судно попадает всильнейший шторм, лейтенант Стив Мэрик, руководствуясь пунктами устава военно-морского флота США, отстраняет Куигга откомандования иберёт управление кораблём всвои руки, посчитав, чтокомандир психически невменяем ине справляется сситуацией, когда эсминцу икоманде грозила неминуемая гибель. Позже Мэрик предстаёт перед военным трибуналом пообвинению вмятеже. Онне признаёт себя виновным ис помощью своего адвоката намерен доказать, чтоу капитана Куигга серьёзные психические проблемы, ив критической ситуации онне способен командовать кораблём.



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