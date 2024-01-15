Счастливого Рождества, мистер Лоуренс (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
7.51982, Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Драма, Военный118 мин18+
О фильме
Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков.
Начальник лагеря Йоннои верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йоннои во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца.
В противостояние этих двух людей невероятной силы воли и твердости духа пытается вмешаться полковник Лоуренс. Его любовь к культуре Японии и знание японского языка делают его опасной фигурой для обеих сторон — поскольку он может понимать и тех, и других…
СтранаВеликобритания, Новая Зеландия, Япония
ЖанрВоенный, Драма
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb