Грязь и кровь
Wink
Фильмы
Грязь и кровь
8.32016, Modder en bloed
Драмы, Военные105 мин18+

Грязь и кровь (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1901 год. Виллем Моркель — бур (фермер, потомок колонистов, живущий в Южной Африке) и семьянин. Его жена и сын убиты по время англо-бурской войны, а сам Виллем попадает в плен и оказывается в печально известном концентрационном лагере острова Св. Елены. Он потерял самых близких ему людей, но сумеет ли он не потерять человека в себе?

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Информация

Страна
ЮАР
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb