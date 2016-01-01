Грязь и кровь (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1901 год. Виллем Моркель — бур (фермер, потомок колонистов, живущий в Южной Африке) и семьянин. Его жена и сын убиты по время англо-бурской войны, а сам Виллем попадает в плен и оказывается в печально известно�м концентрационном лагере острова Св. Елены. Он потерял самых близких ему людей, но сумеет ли он не потерять человека в себе?



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