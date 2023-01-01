Макбет
Wink
Фильмы
Макбет
1948, Macbeth
Драма, Военный80 мин12+

Макбет (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Киноверсия, основанная на истории реального Макбета - короля Шотландии, представляется режиссером как архетипичная история об опасности чрезмерной жажды власти и измене друзьям.

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Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
80 мин / 01:20

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Актёры и съёмочная группа фильма «Макбет»