Макбет (фильм, 1948) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Киноверсия, основанная на истории реального Макбета - короля Шотландии, представляется режиссером как архетипичная история об опасности чрезмерной жажды власти и измене друзьям.
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СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- ОУРежиссёр
Орсон
Уэллс
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- ЖНАктриса
Жанетт
Нолан
- Актёр
Дэн
О’Херлихи
- РМАктёр
Родди
Макдауэлл
- ЭБАктёр
Эдгар
Барье
- АНАктёр
Алан
Напье
- ЭСАктёр
Эрскин
Сэнфорд
- ДДАктёр
Джон
Диркес
- ККАктёр
Кин
Кертис
- ПУАктриса
Пегги
Уэббер
- ЛБАктёр
Лайонел
Брэхам
- ДФАктёр
Джерри
Фарбер
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ОУСценарист
Орсон
Уэллс
- ЧКПродюсер
Чарльз
К. Фельдман
- ОУПродюсер
Орсон
Уэллс
- РУПродюсер
Ричард
Уилсон
- ФАХудожник
Фред
А. Риттер
- ОУХудожник
Орсон
Уэллс
- ЖИКомпозитор
Жак
Ибер