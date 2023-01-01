Биография

Дэн О’Херлихи — актер кино и телевидения. Номинант на премию «Оскар». Родился в Вексфорде 1 мая 1919 года. В возрасте трех лет переехал в Дублин вместе с семьей. Там он окончил среднюю школу и поступил в Ирландский национальный университет, где в 1944 году получил степень архитектора. В студенческие годы вступил в кружок драматического искусства. Позже получил специальный любительский приз, а режиссер Театра Аббатства заметил талант молодого артиста и пригласил в труппу. В 1947 году начал играть в кино. Фильмография Дэна О’Херлихи насчитывает более 125 работ. Его можно встретить в картинах «Макбет», «Умершие», «Робокоп», «Робинзон Крузо», «Система безопасности», а также в сериалах «Твин Пикс», «Миссия невыполнима», «Виртуальная реальность».