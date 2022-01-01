Бункер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Последние годы Первой мировой войны. Отряд американских и британских солдат пытается уйти от врага и прячется в заброшенном бункере с немецкими военнопленными. Попав в замкнутое пространство в центре боевых д�ействий, герои надеются на спасение. Тяжёлое ожидание превращается в настоящий кошмар, когда они сталкиваются с необъяснимыми и пугающими явлениями, которые заставляют их терять рассудок.



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