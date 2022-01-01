Бункер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Последние годы Первой мировой войны. Отряд американских и британских солдат пытается уйти от врага и прячется в заброшенном бункере с немецкими военнопленными. Попав в замкнутое пространство в центре боевых д�ействий, герои надеются на спасение. Тяжёлое ожидание превращается в настоящий кошмар, когда они сталкиваются с необъяснимыми и пугающими явлениями, которые заставляют их терять рассудок.
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АЛРежиссёр
Адриан
Лэнгли
- ХСРежиссёр
Хавьер
Сото
- ЭРАктёр
Эдди
Рамос
- ПМАктёр
Патрик
Молтейн
- ДФАктёр
Джулиан
Федер
- ЛБАктёр
Люк
Бэйнс
- КМАктёр
Куинн
Моран
- АГАктёр
Адриано
Гатто
- ММАктёр
Майкл
Мим
- КРАктриса
Кайла
Радомски
- АОПродюсер
Андреас
Олавария
- ПРПродюсер
Патрик
Риззотти
- РБПродюсер
Роберт
Бокейдж
- МКПродюсер
Мэтт
Коррадо
- БКХудожник
Бриджет
Калво