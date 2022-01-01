Бункер
Wink
Фильмы
Бункер
6.42022, 1124570
Триллеры, Военные103 мин18+

Бункер (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Последние годы Первой мировой войны. Отряд американских и британских солдат пытается уйти от врага и прячется в заброшенном бункере с немецкими военнопленными. Попав в замкнутое пространство в центре боевых действий, герои надеются на спасение. Тяжёлое ожидание превращается в настоящий кошмар, когда они сталкиваются с необъяснимыми и пугающими явлениями, которые заставляют их терять рассудок.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb