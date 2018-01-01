Фильмы и сериалы со звездами «Первой ракетки»

«Комбинация», «Легенда № 17», «Тест на беременность» и другие проекты с участием актеров спортивной драмы: Данилы Козловского, Полины Гухман, Светланы Ивановой, Елизаветы Шакиры, Александра Самойленко, Владимира Мишукова и др.