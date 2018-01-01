Фильмы и сериалы со звездами «Первой ракетки»
«Комбинация», «Легенда № 17», «Тест на беременность» и другие проекты с участием актеров спортивной драмы: Данилы Козловского, Полины Гухман, Светланы Ивановой, Елизаветы Шакиры, Александра Самойленко, Владимира Мишукова и др.
8.3
Несвятая Валентина
2026, 103 мин
8.8
Уволить Жору
2026, 91 мин
8.5
Мажор в Дубае
2025, 116 мин
9.2
Двое в одной жизни, не считая собаки
2025, 109 мин
6.6
Карьера Куколки
2025, 88 мин
8.9
За Палыча!
2023, 87 мин
Бесплатно
7.3
Зоськина заправка
2023, 89 мин
7.1
Поедем с тобой в Макао
2023, 79 мин
Бесплатно
7.6
Стикер
2022, 112 мин
Бесплатно
7.8
Голова-жестянка
2022, 110 мин
8.9
Молодой человек
2022, 110 мин
7.0
Вдова
2020, 86 мин
Бесплатно
7.9
Яга. Кошмар темного леса
2020, 92 мин
Бесплатно
9.4
Холоп
2019, 104 мин
8.2
Трудности выживания
2019, 86 мин
9.1
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
2019, 111 мин
8.7
Любовницы
2019, 93 мин
8.9
Каникулы президента
2018, 93 мин
Бесплатно
9.5
Тренер
2018, 132 мин
Бесплатно
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
8.7
Аритмия
2017, 116 мин
8.6
Матильда
2017, 103 мин
9.6
Экипаж
2016, 131 мин
Бесплатно
8.4
Викинг 18+
2016, 148 мин
Бесплатно
9.0
Храни ее любовь
2015, 94 мин
Бесплатно
6.0
Гость
2015, 99 мин
Бесплатно
9.1
ДухLess 2
2015, 106 мин
Бесплатно
8.9
Любит не любит
2014, 80 мин
Бесплатно
8.4
Чужая война
2014, 100 мин
Бесплатно
8.8
Спешите любить
2014, 88 мин
9.7
Легенда № 17
2012, 128 мин
Бесплатно
9.3
Пять невест
2011, 103 мин
Бесплатно
8.8
Паутинка бабьего лета
2011, 89 мин
Бесплатно
8.6
ДухLess
2011, 92 мин
Бесплатно
8.8
Темный мир в 3D
2010, 105 мин
Бесплатно
8.7
Свадьба по обмену
2010, 89 мин
Бесплатно
7.8
Роман выходного дня
2009, 104 мин
Бесплатно
7.7
Невеста любой ценой
2009, 101 мин
Бесплатно
6.6
Преступление и погода
2007, 95 мин
Бесплатно
8.9
Олигарх
2002, 122 мин
9.5
Забытая мелодия для флейты
1987, 126 мин