Фильмы и сериалы со звездами «Детей перемен»

«На автомате», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер» и другие проекты с участием актеров криминальной драмы про 90-е: Славы Копейкина, Виктории Исаковой, Макара Хлебникова, Кузьмы Котрелева, Софьи Лебедевой и др.

Постер к фильму Пророк. История Александра Пушкина 2025
8.6

Пророк. История Александра Пушкина

2025, 137 мин
Постер к фильму Реплика 2024
7.0

Реплика

2024, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Особенности национальной больницы 2024
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
Постер к фильму Где наши деньги? 2024
8.1

Где наши деньги?

2024, 76 мин
Постер к фильму Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте 2024
9.3

Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте

2024, 47 мин
Постер к фильму Правда 2023
7.2

Правда

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму 30 секунд 2023
8.4

30 секунд

2023, 19 мин
Постер к фильму Фрау 2023
7.3

Фрау

2023, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Похожий человек 2022
5.8

Похожий человек

2022, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорога в облака 2022
8.5

Дорога в облака

2022, 13 мин
Бесплатно
Постер к фильму День слепого Валентина 2022
8.4

День слепого Валентина

2022, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Детка 2022
7.4

Детка

2022, 103 мин
Постер к фильму Голова-жестянка 2022
7.8

Голова-жестянка

2022, 110 мин
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Ниша 2022
5.8

Ниша

2022, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму 1941. Крылья над Берлином 2022
9.2

1941. Крылья над Берлином

2022, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хронос 2022
8.6

Хронос

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обратимая реальность 2022
7.5

Обратимая реальность

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кто-нибудь видел мою девчонку? 2020
8.7

Кто-нибудь видел мою девчонку?

2020, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хандра 2019
6.6

Хандра

2019, 101 мин
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Когда она приходит 2019
6.8

Когда она приходит

2019, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Семь пар нечистых 2018
8.8

Семь пар нечистых

2018, 83 мин
Постер к фильму Аритмия 2017
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
Постер к фильму Колесо чудес 2017
7.8

Колесо чудес

2017, 96 мин
Постер к фильму Про любовь. Только для взрослых 2017
8.3

Про любовь. Только для взрослых

2017, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ледокол 2016
9.2

Ледокол

2016, 118 мин
Постер к фильму Дуэлянт 2016
9.2

Дуэлянт

2016, 104 мин
Постер к фильму Монах и бес 2016
9.1

Монах и бес

2016, 108 мин
Постер к фильму Страна чудес 2015
8.6

Страна чудес

2015, 79 мин
Постер к фильму А зори здесь тихие... 2015
9.4

А зори здесь тихие...

2015, 111 мин
Постер к фильму Дурак 2014
8.5

Дурак

2014, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пациенты 2014
8.1

Пациенты

2014, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Восьмерка 2013
8.1

Восьмерка

2013, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Солнцекруг 2012
8.3

Солнцекруг

2012, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мастер 2012
7.1

Мастер

2012, 131 мин
Постер к фильму Короткое замыкание 2009
6.7

Короткое замыкание

2009, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ласковый май 2009
9.4

Ласковый май

2009, 110 мин
Постер к фильму Ветка сирени 2007
7.9

Ветка сирени

2007, 97 мин
Постер к фильму Путешествие с домашними животными 2007
8.0

Путешествие с домашними животными

2007, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мне не больно 2006
8.9

Мне не больно

2006, 100 мин