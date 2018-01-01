Фильмы и сериалы со звездами «Детей перемен»
«На автомате», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер» и другие проекты с участием актеров криминальной драмы про 90-е: Славы Копейкина, Виктории Исаковой, Макара Хлебникова, Кузьмы Котрелева, Софьи Лебедевой и др.
8.6
Пророк. История Александра Пушкина
2025, 137 мин
7.0
Реплика
2024, 121 мин
Бесплатно
7.1
Особенности национальной больницы
2024, 78 мин
8.1
Где наши деньги?
2024, 76 мин
9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте
2024, 47 мин
7.2
Правда
2023, 93 мин
Бесплатно
7.8
Свет
2023, 103 мин
8.4
30 секунд
2023, 19 мин
7.3
Фрау
2023, 108 мин
Бесплатно
8.9
Страсти по Матвею
2023, 120 мин
5.8
Похожий человек
2022, 70 мин
Бесплатно
8.5
Дорога в облака
2022, 13 мин
Бесплатно
8.4
День слепого Валентина
2022, 107 мин
Бесплатно
7.4
Детка
2022, 103 мин
7.8
Голова-жестянка
2022, 110 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
5.8
Ниша
2022, 93 мин
Бесплатно
9.2
1941. Крылья над Берлином
2022, 100 мин
Бесплатно
8.6
Хронос
2022, 98 мин
Бесплатно
7.5
Обратимая реальность
2022, 80 мин
Бесплатно
8.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?
2020, 95 мин
Бесплатно
6.6
Хандра
2019, 101 мин
9.1
Коридор бессмертия
2019, 134 мин
6.8
Когда она приходит
2019, 93 мин
Бесплатно
8.8
Семь пар нечистых
2018, 83 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
7.8
Колесо чудес
2017, 96 мин
8.3
Про любовь. Только для взрослых
2017, 104 мин
Бесплатно
9.2
Ледокол
2016, 118 мин
9.2
Дуэлянт
2016, 104 мин
9.1
Монах и бес
2016, 108 мин
8.6
Страна чудес
2015, 79 мин
9.4
А зори здесь тихие...
2015, 111 мин
8.5
Дурак
2014, 116 мин
Бесплатно
8.1
Пациенты
2014, 86 мин
Бесплатно
8.1
Восьмерка
2013, 81 мин
Бесплатно
8.3
Солнцекруг
2012, 91 мин
Бесплатно
7.1
Мастер
2012, 131 мин
6.7
Короткое замыкание
2009, 95 мин
Бесплатно
9.4
Ласковый май
2009, 110 мин
7.9
Ветка сирени
2007, 97 мин
8.0
Путешествие с домашними животными
2007, 96 мин
Бесплатно
8.9
Мне не больно
2006, 100 мин