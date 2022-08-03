Дуэлянт
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Дуэлянт

Дуэлянт (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Дуэлянт
Драма104 мин18+

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О фильме

Таинственный господин, который называет себя отставным капитаном Яковлевым, за большие деньги участвует в дуэлях вместо других петербуржцев дворянского происхождения. Но деньги для Дуэлянта – не главное, его больше волнует поруганная честь, которую нужно отстоять.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дуэлянт»