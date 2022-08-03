Дуэлянт (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Дуэлянт
Драма104 мин18+
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О фильме
Таинственный господин, который называет себя отставным капитаном Яковлевым, за большие деньги участвует в дуэлях вместо других петербуржцев дворянского происхождения. Но деньги для Дуэлянта – не главное, его больше волнует поруганная честь, которую нужно отстоять.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АМРежиссёр
Алексей
Мизгирёв
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Юлия
Хлынина
- ФПАктриса
Франциска
Петри
- МВАктёр
Мартин
Вуттке
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- АМСценарист
Алексей
Мизгирёв
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ГФПродюсер
Глеб
Фетисов
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин