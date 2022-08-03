Таинственный господин, который называет себя отставным капитаном Яковлевым, за большие деньги участвует в дуэлях вместо других петербуржцев дворянского происхождения. Но деньги для Дуэлянта – не главное, его больше волнует поруганная честь, которую нужно отстоять.

