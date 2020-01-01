Кто-нибудь видел мою девчонку? (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм-воспоминание о любви, которая не умирает. Аня Чиповская, Юра Борисов и звезда «Happy End» Александр Горчилин в экранизации книги Карины Добротворской.



Студентка театрального вуза Кира влюбляется в преподавателя, известного в узких кругах киноведа, Сергея Добровольского. После вечеринки в честь дня рождения Сергея, где Кира оказалась случайно, между молодыми людьми завязывается роман — и вот они уже одна из самых ярких пар богемного Петербурга 90-х. Он мечтает снять собственное кино, а она — стать редактором престижного журнала. Спустя 17 лет Кира, топ-менеджер издательского дома, живет в Париже, встречается с молодым парнем и каждый день пишет письма Сереже, которого безумно любила. Только вот он уже никогда не узнает, как сложилась жизнь Киры после их расставания.



Чтобы узнать, как развивались отношения пары и какой трагедией обернулись, включайте драму «Кто-нибудь видел мою девчонку?» — фильм 2020 года смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



Кто-нибудь видел мою девчонку? смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.