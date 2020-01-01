Кто-нибудь видел мою девчонку? (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм-воспоминание о любви, которая не умирает. Аня Чиповская, Юра Борисов и звезда «Happy End» Александр Горчилин в экранизации книги Карины Добротворской.
Студентка театрального вуза Кира влюбляется в преподавателя, известного в узких кругах киноведа, Сергея Добровольского. После вечеринки в честь дня рождения Сергея, где Кира оказалась случайно, между молодыми людьми завязывается роман — и вот они уже одна из самых ярких пар богемного Петербурга 90-х. Он мечтает снять собственное кино, а она — стать редактором престижного журнала. Спустя 17 лет Кира, топ-менеджер издательского дома, живет в Париже, встречается с молодым парнем и каждый день пишет письма Сереже, которого безумно любила. Только вот он уже никогда не узнает, как сложилась жизнь Киры после их расставания.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ангелина
Никонова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Сценарист
Ангелина
Никонова
- КДСценарист
Карина
Добротворска�я
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- Продюсер
Нателла
Крапивина
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МКПродюсер
Михаил
Кучмент
- РХХудожница
Регина
Хомская
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ГГОператор
Горка
Гомес Андреу
- АИКомпозитор
Артем
Иванов