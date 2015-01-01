А зори здесь тихие...
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А зори здесь тихие...

А зори здесь тихие... (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.42015, А зори здесь тихие...
Драмы, Исторические111 мин18+
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Сюжет

Трагичная судьба девушек-новобранцев в борьбе против фашистов. Дарья Мороз, Кристина Асмус и звезда «Ласт квеста» Петр Федоров в экранизации легендарной повести Бориса Васильева.

Великая Отечественная война в самом разгаре: Федот Васков, старшина и ветеран Финской войны, работает комендантом у разъезда железной дороги в Карелии. Недовольный, что подчиненные пьют не просыхая, он обращается к начальству с просьбой заменить солдат. В результате ему присылают отряд из молодых и неопытных зенитчиц. Вскоре старшина с командой новобранцев отправляется на разведку, потому что одна из зенитчиц обнаружила в лесу двух немцев. Однако позднее выясняется, что немцев гораздо больше — и это не просто пехота, а опытные диверсанты из элитных войск.

Удастся ли хрупким зенитчицам во главе с Васковым предотвратить захват железной дороги? Узнаете, когда будете смотреть фильм «А зори здесь тихие…» 2015 года, — ремейк классической советской драмы доступен на нашем видеосервисе по подписке!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «А зори здесь тихие...»

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