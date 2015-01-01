А зори здесь тихие... (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Трагичная судьба девушек-новобранцев в борьбе против фашистов. Дарья Мороз, Кристина Асмус и звезда «Ласт квеста» Петр Федоров в экранизации легендарной повести Бориса Васильева.
Великая Отечественная война в самом разгаре: Федот Васков, старшина и ветеран Финской войны, работает комендантом у разъезда железной дороги в Карелии. Недовольный, что подчиненные пьют не просыхая, он обращается к начальству с просьбой заменить солдат. В результате ему присылают отряд из молодых и неопытных зенитчиц. Вскоре старшина с командой новобранцев отправляется на разведку, потому что одна из зенитчиц обнаружила в лесу двух немцев. Однако позднее выясняется, что немцев гораздо больше — и это не просто пехота, а опытные диверсанты из элитных войск.
Удастся ли хрупким зенитчицам во главе с Васковым предотвратить захват железной дороги? Узнаете, когда будете смотреть фильм «А зори здесь тихие…» 2015 года, — ремейк классической советской драмы доступен на нашем видеосервисе по подписке!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- АВСценарист
Артём
Виткин
- Сценарист
Ренат
Давлетья�ров
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- МППродюсер
Максим
Поташников
- АОХудожник
Александр
Осипов
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- СЯОператор
Семён
Яковлев