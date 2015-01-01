А зори здесь тихие... (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Трагичная судьба девушек-новобранцев в борьбе против фашистов. Дарья Мороз, Кристина Асмус и звезда «Ласт квеста» Петр Федоров в экранизации легендарной повести Бориса Васильева.



Великая Отечественная война в самом разгаре: Федот Васков, старшина и ветеран Финской войны, работает комендантом у разъезда железной дороги в Карелии. Недовольный, что подчиненные пьют не просыхая, он обращается к начальству с просьбой заменить солдат. В результате ему присылают отряд из молодых и неопытных зенитчиц. Вскоре старшина с командой новобранцев отправляется на разведку, потому что одна из зенитчиц обнаружила в лесу двух немцев. Однако позднее выясняется, что немцев гораздо больше — и это не просто пехота, а опытные диверсанты из элитных войск.



Удастся ли хрупким зенитчицам во главе с Васковым предотвратить захват железной дороги? Узнаете, когда будете смотреть фильм «А зори здесь тихие…» 2015 года, — ремейк классической советской драмы доступен на нашем видеосервисе по подписке!



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