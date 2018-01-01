WinkВсе подборкиФильмы для Водолеев
Фильмы для Водолеев
Фильмы о будущем и нестандартное кино для оригинальных Водолеев.
8.8
Пришельцы. Назад в будущее
2024, 117 мин
8.1
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
2023, 150 мин
8.7
Круче некуда
2023, 98 мин
8.1
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
7.4
Белое пластиковое небо
2023, 107 мин
8.6
Мечты робота
2023, 102 мин
7.8
Заговор в Каире
2022, 115 мин
8.0
Пришельцы
2022, 136 мин
7.6
Решение уйти
2022, 132 мин
Бесплатно
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
8.2
Преступная жизнь 1984-2020
2021, 113 мин
6.9
Главная роль
2021, 108 мин
Бесплатно
8.2
Старый Генри
2021, 94 мин
6.7
Герой
2021, 122 мин
7.2
Худший человек на свете
2021, 117 мин
Бесплатно
8.0
Мой создатель
2020, 104 мин
9.4
Доктор Лиза
2020, 115 мин
Бесплатно
8.0
Пугало
2020, 69 мин
Бесплатно
8.7
Бык
2019, 95 мин
8.2
Дитя робота
2019, 108 мин
8.0
Тайная жизнь
2019, 166 мин
Бесплатно
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
8.9
Апгрейд
2018, 96 мин
8.3
(НЕ)идеальная женщина
2018, 72 мин
Бесплатно
7.5
Сердце мира
2018, 119 мин
8.5
Братья Систерс
2018, 116 мин
Бесплатно
7.5
Холодная война
2018, 84 мин
Бесплатно
8.4
Ван Гог. На пороге вечности
2018, 106 мин
9.3
Валериан и город тысячи планет
2017, 131 мин
8.7
Аритмия
2017, 116 мин
9.2
Ветреная река
2017, 102 мин
Бесплатно
8.1
Нелюбовь
2017, 121 мин
7.4
Убийство священного оленя
2017, 115 мин
8.3
По млечному пути
2016, 120 мин
Бесплатно
8.4
Иллюзия любви
2016, 115 мин
Бесплатно
8.5
Хороший мальчик
2016, 91 мин
Бесплатно
8.7
Преисподняя
2016, 142 мин
8.8
Ла-Ла Ленд
2016, 122 мин
Бесплатно
7.8
Макбет
2015, 108 мин
8.4
Лес самоубийц
2015, 106 мин
8.6
Гений
2015, 104 мин
Бесплатно
7.4
Дипан
2015, 109 мин
9.3
Дивергент, глава 2: Инсургент
2015, 114 мин
Бесплатно
8.2
Бердмэн
2014, 111 мин
8.8
Посвященный
2014, 93 мин
Бесплатно
7.9
Охотник на лис
2014, 127 мин
Бесплатно
9.2
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
2014, 117 мин