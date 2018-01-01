(НЕ)идеальная женщина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Бизнесмен пытается объяснить своей помощнице-андроиду, что такое любовь, и вспоминает о девушке, отношения с которой он разрушил. Фантастическая драма «(Не)идеальная женщина» фильм из Греции о том, что значит быть человеком.



2038 год. Коллеги дарят успешному бизнесмену по имени Арис необычный подарок: девушку-андроида Элли, которая должна выполнять функции личной помощницы. Поначалу ее поведение раздражает Ариса, но позже он решает установить обновление, благодаря которому у Элли появляются эмоции. Она сразу же начинает интересоваться культурой и узнает о концепции любви. Чтобы узнать, что это такое, Элли уговаривает Ариса рассказать ей о том, почему он все еще одинок.



Узнать его историю вы можете, когда будете смотреть «(Не)идеальная женщина» онлайн на Wink.



(НЕ)идеальная женщина смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.