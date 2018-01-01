(НЕ)идеальная женщина
Wink
Фильмы
(НЕ)идеальная женщина

(НЕ)идеальная женщина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.22018, I gefsi tis agapis
Фантастика, Мелодрама72 мин18+

О фильме

Бизнесмен пытается объяснить своей помощнице-андроиду, что такое любовь, и вспоминает о девушке, отношения с которой он разрушил. Фантастическая драма «(Не)идеальная женщина» фильм из Греции о том, что значит быть человеком.

2038 год. Коллеги дарят успешному бизнесмену по имени Арис необычный подарок: девушку-андроида Элли, которая должна выполнять функции личной помощницы. Поначалу ее поведение раздражает Ариса, но позже он решает установить обновление, благодаря которому у Элли появляются эмоции. Она сразу же начинает интересоваться культурой и узнает о концепции любви. Чтобы узнать, что это такое, Элли уговаривает Ариса рассказать ей о том, почему он все еще одинок.

Узнать его историю вы можете, когда будете смотреть «(Не)идеальная женщина» онлайн на Wink.

(НЕ)идеальная женщина смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Греция
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «(НЕ)идеальная женщина»