(НЕ)идеальная женщина (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бизнесмен пытается объяснить своей помощнице-андроиду, что такое любовь, и вспоминает о девушке, отношения с которой он разрушил. Фантастическая драма «(Не)идеальная женщина» фильм из Греции о том, что значит быть человеком.
2038 год. Коллеги дарят успешному бизнесмену по имени Арис необычный подарок: девушку-андроида Элли, которая должна выполнять функции личной помощницы. Поначалу ее поведение раздражает Ариса, но позже он решает установить обновление, благодаря которому у Элли появляются эмоции. Она сразу же начинает интересоваться культурой и узнает о концепции любви. Чтобы узнать, что это такое, Элли уговаривает Ариса рассказать ей о том, почему он все еще одинок.
СтранаГреция
ЖанрФантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
- ФМАктёр
Фанис
Муратидис
- ДКАктёр
Димитрис
Кицос
- ММАктриса
Мелиссанти
Махут
- ФГАктёр
Фиона
Георгиади
- ХЧАктриса
Хелена
Чарбила
- НЭАктриса
Наташа
Эксинтавелони
- АФАктёр
Альбертос
Фаис
- ЯЯАктёр
Яннис
Янулис
- ДГАктёр
Димитрис
Гуцаманис
- ДКАктёр
Димитрис
Калимерис
- ЙКАктёр
Йоргос
Коскореллос
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ККОператор
Кристос
Караманис