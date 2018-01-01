Wink
(НЕ)идеальная женщина
Актёры и съёмочная группа фильма «(НЕ)идеальная женщина»

Актёры

Фанис Муратидис

Fanis Mouratidis
АктёрAris (2038)
Димитрис Кицос

Dimitris Kitsos
АктёрAris (2018)
Мелиссанти Махут

Melissanthi Mahut
АктрисаPavlina
Фиона Георгиади

Fiona Georgiadi
АктёрElli
Хелена Чарбила

Helena Charbila
АктрисаAliki
Наташа Эксинтавелони

Natasa Exintaveloni
АктрисаIro
Альбертос Фаис

Albertos Fais
АктёрNikos (2038)
Яннис Янулис

Giannis Gianoulis
АктёрFriend #2 (2038)
Димитрис Гуцаманис

Dimitris Goutzamanis
АктёрThodoris
Димитрис Калимерис

Dimitris Kalimeris
АктёрFriend #3 (2038)
Йоргос Коскореллос

Giorgos Koskorellos
Актёр

Актёры дубляжа

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа

Операторы

Кристос Караманис

Hristos Karamanis
Оператор