Фильмы-экранизации

Великие романы и современные бестселлеры оживают на экране.

Постер к фильму В потерянных землях 2025
7.6

В потерянных землях

2025, 96 мин
Постер к фильму В списках не значился 2025
8.9

В списках не значился

2025, 115 мин
Постер к фильму Вампиры легкого поведения 2024
6.7

Вампиры легкого поведения

2024, 103 мин
Постер к фильму Остров изгоев 2023
7.9

Остров изгоев

2023, 106 мин
Постер к фильму После. Навсегда 2023
8.9

После. Навсегда

2023, 87 мин
Постер к фильму Лучшая жизнь 2022
8.0

Лучшая жизнь

2022, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дампир 2022
7.9

Дампир

2022, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поцелуй 2022
7.9

Поцелуй

2022, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сядь за руль моей машины 2021
7.5

Сядь за руль моей машины

2021, 172 мин
Постер к фильму Иван Денисович 2021
8.0

Иван Денисович

2021, 100 мин
Постер к фильму Солнечная линия 2021
6.3

Солнечная линия

2021, 68 мин
Постер к фильму Идеальный враг 2020
6.7

Идеальный враг

2020, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму После. Глава 3 2020
9.1

После. Глава 3

2020, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму После. Глава 2 2020
9.1

После. Глава 2

2020, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Маленькая страна 2020
8.1

Маленькая страна

2020, 107 мин
Постер к фильму Убийства по открыткам 2020
8.0

Убийства по открыткам

2020, 87 мин
Постер к фильму Гретель и Гензель 2020
7.3

Гретель и Гензель

2020, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дети кукурузы 2020
6.4

Дети кукурузы

2020, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь между строк 2019
8.1

Любовь между строк

2019, 116 мин
Постер к фильму Моя собака - герой 2019
9.0

Моя собака - герой

2019, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму После 2019
9.1

После

2019, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальная няня 2019
6.8

Идеальная няня

2019, 95 мин
Постер к фильму Куда ты пропала, Бернадетт? 2019
8.5

Куда ты пропала, Бернадетт?

2019, 104 мин
Постер к фильму Ты умеешь хранить секреты? 2019
8.4

Ты умеешь хранить секреты?

2019, 90 мин
Постер к фильму Моя собака Идиот 2019
7.7

Моя собака Идиот

2019, 101 мин
Постер к фильму Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков 2018
9.1

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

2018, 118 мин
Постер к фильму Удивительная миссис Мэй 2017
8.7

Удивительная миссис Мэй

2017, 100 мин
Постер к фильму Букшоп 2017
8.8

Букшоп

2017, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Погружение 2017
7.8

Погружение

2017, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Селфи 2017
8.0

Селфи

2017, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три сестры 2017
7.9

Три сестры

2017, 123 мин
Постер к фильму ДухLess 2 2015
9.0

ДухLess 2

2015, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2014
9.2

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

2014, 117 мин
Постер к фильму Путешествие Гектора в поисках счастья 2014
8.7

Путешествие Гектора в поисках счастья

2014, 114 мин
Постер к фильму Малавита 2013
9.0

Малавита

2013, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013
9.3

Голодные игры: И вспыхнет пламя

2013, 140 мин
Постер к фильму Облачный атлас 2012
8.5

Облачный атлас

2012, 165 мин
Бесплатно
Постер к фильму Милый друг 2012
8.5

Милый друг

2012, 98 мин
Постер к фильму Ромовый дневник 2011
8.2

Ромовый дневник

2011, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джейн Эйр 2011
9.2

Джейн Эйр

2011, 115 мин
Постер к фильму ДухLess 2011
8.6

ДухLess

2011, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дориан Грей 2009
8.8

Дориан Грей

2009, 107 мин
Постер к фильму Искупление 2007
9.0

Искупление

2007, 117 мин
Постер к фильму Гордость и предубеждение 2005
9.5

Гордость и предубеждение

2005, 121 мин
Постер к фильму Иллюзионист 2005
9.3

Иллюзионист

2005, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Имя розы 1986
8.8

Имя розы

1986, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проверка на дорогах 1971
9.3

Проверка на дорогах

1971, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джейн Эйр 1970
8.4

Джейн Эйр

1970, 107 мин
Бесплатно