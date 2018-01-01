Фильмы-экранизации

7.6
В потерянных землях
2025, 96 мин
8.9
В списках не значился
2025, 115 мин
6.7
Вампиры легкого поведения
2024, 103 мин
7.9
Остров изгоев
2023, 106 мин
8.9
После. Навсегда
2023, 87 мин
8.0
Лучшая жизнь
2022, 125 мин
Бесплатно
7.9
Дампир
2022, 104 мин
Бесплатно
7.9
Поцелуй
2022, 114 мин
Бесплатно
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
8.0
Иван Денисович
2021, 100 мин
6.3
Солнечная линия
2021, 68 мин
6.7
Идеальный враг
2020, 86 мин
Бесплатно
9.1
После. Глава 3
2020, 94 мин
Бесплатно
9.1
После. Глава 2
2020, 100 мин
Бесплатно
8.1
Маленькая страна
2020, 107 мин
8.0
Убийства по открыткам
2020, 87 мин
7.3
Гретель и Гензель
2020, 83 мин
Бесплатно
6.4
Дети кукурузы
2020, 88 мин
Бесплатно
8.1
Любовь между строк
2019, 116 мин
9.0
Моя собака - герой
2019, 89 мин
Бесплатно
9.1
После
2019, 100 мин
Бесплатно
6.8
Идеальная няня
2019, 95 мин
8.5
Куда ты пропала, Бернадетт?
2019, 104 мин
8.4
Ты умеешь хранить секреты?
2019, 90 мин
7.7
Моя собака Идиот
2019, 101 мин
9.1
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
2018, 118 мин
8.7
Удивительная миссис Мэй
2017, 100 мин
8.8
Букшоп
2017, 108 мин
Бесплатно
7.8
Погружение
2017, 106 мин
Бесплатно
8.0
Селфи
2017, 109 мин
Бесплатно
7.9
Три сестры
2017, 123 мин
9.0
ДухLess 2
2015, 107 мин
Бесплатно
9.2
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
2014, 117 мин
8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья
2014, 114 мин
9.0
Малавита
2013, 106 мин
Бесплатно
9.3
Голодные игры: И вспыхнет пламя
2013, 140 мин
8.5
Облачный атлас
2012, 165 мин
Бесплатно
8.5
Милый друг
2012, 98 мин
8.2
Ромовый дневник
2011, 114 мин
Бесплатно
9.2
Джейн Эйр
2011, 115 мин
8.6
ДухLess
2011, 101 мин
Бесплатно
8.8
Дориан Грей
2009, 107 мин
9.0
Искупление
2007, 117 мин
9.5
Гордость и предубеждение
2005, 121 мин
9.3
Иллюзионист
2005, 104 мин
Бесплатно
8.8
Имя розы
1986, 126 мин
Бесплатно
9.3
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
Бесплатно
8.4
Джейн Эйр
1970, 107 мин
Бесплатно