Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
Драма, Мелодрама118 мин12+
О фильме

Англия, 1946 год. Успешная лондонская писательница Джулиет Эштон мечтает найти материал для серьезной книги, а не тех поделок, с которыми пока ассоциируется ее имя. Внезапно героиня получает письмо от фермера с Гернси, загорается его историей и отправляется на остров за подробностями.

Страна
Франция, Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

