Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
Драма, Мелодрама118 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Англия, 1946 год. Успешная лондонская писательница Джулиет Эштон мечтает найти материал для серьезной книги, а не тех поделок, с которыми пока ассоциируется ее имя. Внезапно героиня получает письмо от фермера с Гернси, загорается его историей и отправляется на остров за подробностями.
СтранаФранция, Великобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- КПАктриса
Кэтрин
Паркинсон
- Актёр
Мэттью
Гуд
- ТКАктёр
Том
Кортни
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актриса
Брона
Галлахер
- ККАктёр
Кит
Коннор
- Сценарист
Дон
Рус
- КХСценарист
Кевин
Худ
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- МКПродюсер
Митчелл
Каплан
- Продюсер
Паула
Мазур
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Лисовец
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- СВХудожница
Сара
Ван
- ЗНОператор
Зак
Николсон