Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (фильм, 2018) смотреть онлайн

Англия, 1946 год. Успешная лондонская писательница Джулиет Эштон мечтает найти материал для серьезной книги, а не тех поделок, с которыми пока ассоциируется ее имя. Внезапно героиня получает письмо от фермера с Гернси, загорается его историей и отправляется на остров за подробностями.

