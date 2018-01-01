Wink
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

Режиссёры

Майк Ньюэлл

Mike Newell
Режиссёр

Актёры

Лили Джеймс

Lily James
АктрисаJuliet Ashton
Михил Хёйсман

Michiel Huisman
АктёрDawsey Adams
Глен Пауэлл

Glen Powell
АктёрMark Reynolds
Джессика Браун-Финдли

Jessica Brown-Findlay
АктрисаElizabeth McKenna
Кэтрин Паркинсон

Katherine Parkinson
АктрисаIsola Pribby
Мэттью Гуд

Matthew Goode
АктёрSidney Stark
Том Кортни

Tom Courtenay
АктёрEben Ramsey
Пенелопа Уилтон

Penelope Wilton
АктрисаAmelia Maugery
Брона Галлахер

Bronagh Gallagher
АктрисаCharlotte Stimple
Кит Коннор

Kit Connor
АктёрEli Ramsey

Сценаристы

Дон Рус

Don Roos
Сценарист
Кевин Худ

Kevin Hood
Сценарист

Продюсеры

Грэм Бродбент

Graham Broadbent
Продюсер
Митчелл Каплан

Mitchell Kaplan
Продюсер
Паула Мазур

Paula Mazur
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Лисовец

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Художники

Пол Жирардани

Paul Ghirardani
Художник
Сара Ван

Sara Wan
Художница

Операторы

Зак Николсон

Zac Nicholson
Оператор