Маленькая страна
Wink
Фильмы
Маленькая страна
8.02020, Petit pays
Драмы107 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Маленькая страна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В каком бы уголке Земли ни рос ребенок, он видит и ощущает мир совсем иначе, чем взрослые. Впитывает глубже, воспринимает острее, будь то просто дуновение ветра, неприятная фраза сверстника или недомолвки родителей. Экранизация мирового бестселлера рассказывает историю Габи — обычного мальчика, такого же, как другие. Но его детство закончится гораздо раньше, чем нужно, в момент, когда весь мир вокруг оказывается объят пламенем войны.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая страна»

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