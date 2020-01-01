Маленькая страна (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
В каком бы уголке Земли ни рос ребенок, он видит и ощущает мир совсем иначе, чем взрослые. Впитывает глубже, воспринимает острее, будь то просто дуновение ветра, неприятная фраза сверстника или недомолвки родите�лей. Экранизация мирового бестселлера рассказывает историю Габи — обычного мальчика, такого же, как другие. Но его детство закончится гораздо раньше, чем нужно, в момент, когда весь мир вокруг оказывается объят пламенем войны.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Барбье
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- ИКАктриса
Изабелль
Кабано
- ДВАктёр
Джибриль
Ванкоппенолль
- ДДАктриса
Дайла
Де Медина
- ТМАктёр
Тао
Монладжа
- РРАктёр
Рубен
Руханамилинди
- БГАктриса
Брайан
Гакваву
- КХАктёр
Кенни
Хуббавайв
- НМАктёр
Нельсон
Мембе
- ГФСценарист
Гаэль
Фай
- ЭБСценарист
Эрик
Барбье
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- Продюсер
Жером
Салль
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже