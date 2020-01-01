Маленькая страна (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В каком бы уголке Земли ни рос ребенок, он видит и ощущает мир совсем иначе, чем взрослые. Впитывает глубже, воспринимает острее, будь то просто дуновение ветра, неприятная фраза сверстника или недомолвки родите�лей. Экранизация мирового бестселлера рассказывает историю Габи — обычного мальчика, такого же, как другие. Но его детство закончится гораздо раньше, чем нужно, в момент, когда весь мир вокруг оказывается объят пламенем войны.



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