Лучшая жизнь (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
История талантливого доктора, чья жизнь похожа на паутину отношений, каждая нить которой причудливым образом переплетается с другими. Масштабная экранизация бестселлера Сандро Веронези «Колибри» с Пьерфранческо Фавино в главной роли.
Юность Марко Карреры пришлась на 1970-е года. Тогда он познакомился с Луизой, жившей по соседству в солнечной Тоскане, и без памяти в нее влюбился. У них так и не получилось начать серьезные отношения, но эта связь осталась важной для обоих. В зрелом возрасте Марко женат на другой — обворожительной Марине. Она мечтает о куда более захватывающих и страстных отношениях, чем те, что может дать муж, и подозревает супруга в измене. Этот необычный любовный треугольник становится лишь частью удивительной судьбы Марко, в которой есть место счастливым совпадениям, обвинениям в терроризме и азартным играм.
Увидеть, как складывается пазл из, казалось бы, не связанных друг с другом событий, можно в завораживающей итальянской драме «Лучшая жизнь» 2022 года — смотреть онлайн ее можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ФАРежиссёр
Франческа
Аркибуджи
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- НМАктёр
Нанни
Моретти
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- СААктёр
Серджио
Альбелли
- ФПАктриса
Фотини
Пелусо
- АТАктёр
Алессандро
Тедески
- БПАктриса
Бенедетта
Поркароли
- МЧАктёр
Массимо
Чеккерини
- ФАСценарист
Франческа
Аркибуджи
- ЛПСценарист
Лаура
Паолуччи
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- СВСценарист
Сандро
Веронези
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ЭТПродюсер
Энн-Доминик
Туссэн
- ЛНХудожница
Лина
Нерли Тавиани
- ЭКМонтажёр
Эсмеральда
Калабрия
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- БЛКомпозитор
Баттиста
Лена