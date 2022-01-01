Лучшая жизнь (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

История талантливого доктора, чья жизнь похожа на паутину отношений, каждая нить которой причудливым образом переплетается с другими. Масштабная экранизация бестселлера Сандро Веронези «Колибри» с Пьерфранческо Фавино в главной роли.



Юность Марко Карреры пришлась на 1970-е года. Тогда он познакомился с Луизой, жившей по соседству в солнечной Тоскане, и без памяти в нее влюбился. У них так и не получилось начать серьезные отношения, но эта связь осталась важной для обоих. В зрелом возрасте Марко женат на другой — обворожительной Марине. Она мечтает о куда более захватывающих и страстных отношениях, чем те, что может дать муж, и подозревает супруга в измене. Этот необычный любовный треугольник становится лишь частью удивительной судьбы Марко, в которой есть место счастливым совпадениям, обвинениям в терроризме и азартным играм.



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