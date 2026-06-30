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Wink
Сандро Веронези
Сандро Веронези
Sandro Veronesi
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Карьера
Сценарист
Дата рождения
1 апреля 1959 г.
(67 лет)
Фильмография
Все
Сценарист
Сценарист
8.0
Лучшая жизнь
2022
, 125 мин
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