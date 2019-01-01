Идеальная няня
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Идеальная няня

Идеальная няня (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, Chanson douce
Драмы, Криминал95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Юристка Мириам несколько лет посвятила материнству и, желая вернуться к работе, решает найти няню для пятилетний дочки и младшего сынишки. После долгого кастинга героиня и ее муж останавливают выбор на Луизе. Детишки в восторге от няни, пока ее любовь не приобретает патологические черты.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная няня»

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