Идеальная няня (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, Chanson douce
Драмы, Криминал95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Юристка Мириам несколько лет посвятила материнству и, желая вернуться к работе, решает найти няню для пятилетний дочки и младшего сынишки. После долгого кастинга героиня и ее муж останавливают выбор на Луизе. Детишки в восторге от няни, пока ее любовь не приобретает патологические черты.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛБРежиссёр
Люси
Борлето
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- АРАктёр
Антуан
Райнарц
- АДАктриса
Ассия
Да Сильва
- НРАктриса
Ноэль
Ренод
- РМАктриса
Рехаб
Мехаль Бенсаин
- КПАктриса
Калипсо
Перетятко
- БПАктёр
Бенжамин
Патисье
- МПАктёр
Макс
Патисье
- ЛДАктриса
Лор
Джаппикони
- ЛБСценарист
Люси
Борлето
- ЖЭСценарист
Жереми
Элькайм
- МСценарист
Майвенн
- ЛССценарист
Лейла
Слимани
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ГСПродюсер
Грегуар
Сорла
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АЯАктриса дубляжа
Анастасия
Ясева
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- ЛБМонтажёр
Лоранс
Брио
- АКОператор
Алексис
Кавиршин
- ПДКомпозитор
Пьер
Депрат