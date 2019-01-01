Идеальная няня (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Юристка Мириам несколько лет посвятила материнству и, желая вернуться к работе, решает найти няню для пятилетний дочки и младшего сынишки. После долгого кастинга героиня и ее муж останавливают выбор на Луизе. Детишки в восторге от няни, пока ее любовь не приобретает патологические черты.



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