Путешествие Гектора в поисках счастья (фильм, 2014) смотреть онлайн

Драмеди о том, что даже психолог не застрахован от кризиса середины жизни, с Саймоном Пеггом, Розамунд Пайк и Тони Коллетт. Квалифицированный психотерапевт из Лондона Гектор переживает, что пациенты не становятся счастливее, несмотря на его старания. Экзистенциальный кризис приводит героя к выводу, что он – сапожник без сапог, который пытается продать людям счастье, хотя сам толком не знает, что это такое. Так у Гектора появляется идея совершить кругосветное путешествие с целью выяснить, что делает счастливыми представителей различных культур. Спектр опрашиваемых окажется достаточно широким – от мудрых монахов до криминальных авторитетов. Помогут ли они Гектору понять, что же значит счастье лично для него?

