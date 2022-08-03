ДухLess (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Экранизация бестселлера Сергея Минаева. Главный герой фильма — 29-летний Макс. Свою жизнь Максим тратит на зарабатывание денег, а деньги — на ночные клубы, шикарных девушек, кокаин и прочие атрибуты, так называемой "гламурной" жизни. Но в какой-то момент его мир начинает рушиться...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Данила
Козловский
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Артём
Михалков
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Мария
Кожевникова
- СБАктёр
Сергей
Белоголовцев
- СБАктёр
Саша
Бурдо
- ДДАктёр
Дмитрий
Дорохов
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Сценарист
Сергей
Минаев
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ПДПродюсер
Павел
Дувидзон
- ЮСХудожница
Юлия
Субботина
- Художница
Анна
Чистова
- СИХудожник
Сергей
Ионов
- НСХудожник
Николай
Сафонов
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- Оператор
Федор
Лясс
- Композитор
Павел
Есенин