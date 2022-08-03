ДухLess (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Экранизация бестселлера Сергея Минаева. Главный герой фильма — 29-летний Макс. Свою жизнь Максим тратит на зарабатывание денег, а деньги — на ночные клубы, шикарных девушек, кокаин и прочие атрибуты, так называемой "гламурной" жизни. Но в какой-то момент его мир начинает рушиться...

