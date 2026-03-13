Главного спонсора «Акул», Сергея Егорова, прилюдно арестовывают за нецелевые расходы. Это омрачает победу команды и ставит под угрозу ее дальнейшее участие в Кубке. Катя и Андрей ссорятся из-за намерения Кисляка вернуться к тренерству и уехать из Москвы. Казанцев попадает в больницу после вызова на допрос по делу Егорова. Дергачёв ворует деньги на «витамины» из семейного тайника. Сокол навещает Казанцева в больнице и впервые проникается к нему теплыми чувствами. Кисляк понимает, что все еще влюблен в Яну и делает шаг ей навстречу. Но что насчет Кати и его карьеры юриста?..



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