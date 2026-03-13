Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
2-й сезон
9-я серия
9.62026, Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 9
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Молодежка. Новая смена (сериал, 2026) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главного спонсора «Акул», Сергея Егорова, прилюдно арестовывают за нецелевые расходы. Это омрачает победу команды и ставит под угрозу ее дальнейшее участие в Кубке. Катя и Андрей ссорятся из-за намерения Кисляка вернуться к тренерству и уехать из Москвы. Казанцев попадает в больницу после вызова на допрос по делу Егорова. Дергачёв ворует деньги на «витамины» из семейного тайника. Сокол навещает Казанцева в больнице и впервые проникается к нему теплыми чувствами. Кисляк понимает, что все еще влюблен в Яну и делает шаг ей навстречу. Но что насчет Кати и его карьеры юриста?..

Смогут ли «Акулы» найти нового спонсора и вернуться к игре? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» (2 сезон, 9 серия) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»