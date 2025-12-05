Молодежка. Новая смена (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Молодежка. Новая смена. Сезон 2. Серия 1
Драма, Комедия16+
Любимые герои и новое поколение снова в игре: продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге

Эта серия пока недоступна

О сериале

Не каждый игрок становится звездой, но у всех есть шанс проявить себя. Бывшие игроки становятся тренерами, чтобы изменить судьбу юных спортсменов и свою собственную. Сериал «Молодежка. Новая смена» (2024) — продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге.

Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка на должность тренера в команду «Акулы Политеха». Юные игроки не выбираются с нижних строчек турнирных таблиц, и Казанцев решает спасти команду от расформирования. Вместе с Кисляком тренером становится и Антон Антипов, тренирующий команду «Корсаров».

Кто станет чемпионом студенческой лиги? Как изменятся бывшие игроки? Узнайте, посмотрев сериал «Молодежка. Новая смена» (2024) — смотреть онлайн можно с подпиской на Wink.

Россия
Комедия, Драма

