Молодежка. Новая смена (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Не каждый игрок становится звездой, но у всех есть шанс проявить себя. Бывшие игроки становятся тренерами, чтобы изменить судьбу юных спортсменов и свою собственную. Сериал «Молодежка. Новая смена» (2024) — продолжение спортивной драмы о молодежной хоккейной лиге.
Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка на должность тренера в команду «Акулы Политеха». Юные игроки не выбираются с нижних строчек турнирных таблиц, и Казанцев решает спасти команду от расформирования. Вместе с Кисляком тренером становится и Антон Антипов, тренирующий команду «Корсаров».
Кто станет чемпионом студенческой лиги? Как изменятся бывшие игроки? Узнайте, посмотрев сериал «Молодежка. Новая смена» (2024) — смотреть онлайн можно с подпиской на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Влад
Канопка
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Иван
Мулин
- ИОАктёр
Игорь
Огурцов
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЕКАктёр
Егор
Кирячок
- НПАктёр
Никита
Паршин
- ВПАктёр
Вячеслав
Паршин
- АНАктёр
Андрей
Нестеренко
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Максим
Пушненков
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- ИЛАктёр
Илья
Лейбин
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- Актриса
Диана
Милютина
- Актриса
Алёна
Бабенко
- Актриса
Екатерина
Честина
- Актриса
Вероника
Мохирева
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МКАктриса
Марина
Кондратьева
- ЯКАктриса
Янина
Колесниченко
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- Актёр
Вячеслав
Пискунов
- ИААктёр
Илья
Арюпин
- ЯСАктриса
Янита
Сухова
- ЮКАктриса
Юлианна
Кулагина
- КРАктёр
Константин
Раскатов
- ВБАктриса
Виктория
Бессонова
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- ЗЕПродюсер
Заур
Елоев
- Продюсер
Дмитрий
Ланской
- ООХудожница
Ольга
Оноприенко
- ИШХудожница
Ирина
Шахова
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АПХудожница
Анна
Переседова
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Леонид
Ленер