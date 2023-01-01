Молодежка. Новая смена 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

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Соскучились по героям «Молодежки» и хотите увидеть развитие молодых хоккеистов? Новые герои, новые характеры и преодоление старых проблем — в продолжении полюбившегося сериала. Сериал «Молодежка. Новая смена» (2024) сезон 1: дата выхода на Wink — конец октября 2024 года.



Игроки «Медведей» повзрослели. Кто-то продолжил карьеру в хоккее, а кто-то отчаялся и опустился на дно, хотя все еще скучает по льду. Для Андрея Кисляка, который ушел таксовать «для души», выпал счастливый билет: стать главным тренером хоккейной команды «Акулы Политеха», находящейся на грани расформирования.



Интересно, кто станет чемпионом университетской лиги? Се�риал «Молодежка. Новая смена» (2024) — 1 сезон доступен к просмотру на Wink в отличном качестве. Не упустите ни одной новой серии и следите за судьбами героев полюбившегося сериала.



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