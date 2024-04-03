Молодежка. Новая смена 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 1
2024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия16+

Первая серия возвращает нас в прошлое «Медведей». Кисляк пытается скрыть от бывших товарищей по команде то, что его карьера в юриспруденции не сложилась. На самом деле Андрей работает таксистом, спивается и живет воспоминаниями о прошлом: о прошлых победах и достижениях. Судьба сталкивает его лицом к лицу с молодым и заносчивым капитаном команды «Акулы Политеха» — Егоровым. В попытках спасти университетскую команду от прекращения финансирования и закрытия, спортивный директор клуба Казанцев пытается через старые связи найти команде нового тренера. Однако вместо этого он встречает знакомое лицо…

Вернется ли Кисляк в мир хоккея? Сможет ли наладить отношения с «Акулами»? Смотрите сериал «Молодежка. Новая смена» — 1 серия 1 сезона уже на Wink.

Россия
Комедия, Драма
Full HD
50 мин / 00:50

