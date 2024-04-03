Молодежка. Новая смена 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Первая серия возвращает нас в прошлое «Медведей». Кисляк пытается скрыть от бывших товарищей по команде то, что его карьера в юриспруденции не сложилась. На самом деле Андрей работает таксистом, спивается и живет воспоминаниями о прошлом: о прошлых победах и достижениях. Судьба сталкивает его лицом к лицу с молодым и заносчивым капитаном команды «Акулы Политеха» — Егоровым. В попытках спасти университетскую команду от прекращения финансирования и закрытия, спортивный директор клуба Казанцев пытается через старые связи найти команде нового тренера. Однако вместо этого он встречает знакомое лицо…



Вернется ли Кисляк в мир хоккея? Сможет ли наладить отношения с «Акулами»?


