«Акулы» знакомятся с «Медведями», и бывшие чемпионы вдохновляют молодую команду на дальнейшие победы. Недоволен остается лишь Егоров: он относится к Кисляку скептически, и вселяет этот скепсис в команду, упорно продолжая называть Кисляка таксистом. Близнецы из «Акул» пытаются поделить одну девушку и диплом о высшем образовании, и это грозит неприятностями для них обоих. А у Захара, сына высокопоставленного полицейского, намечаются проблемы с законом — и он еще не понимает, с какую историю попал…



Какие еще истории мы узнаем об игроках команды? Кем стали взрослые «Медведи»? Сериал «Молодежка: Новая смена» — 2 серия доступна к просмотру онлайн с подпиской на Wink.

