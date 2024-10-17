Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
2-я серия
9.62024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 2
Драма, Комедия16+

Молодежка. Новая смена 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Акулы» знакомятся с «Медведями», и бывшие чемпионы вдохновляют молодую команду на дальнейшие победы. Недоволен остается лишь Егоров: он относится к Кисляку скептически, и вселяет этот скепсис в команду, упорно продолжая называть Кисляка таксистом. Близнецы из «Акул» пытаются поделить одну девушку и диплом о высшем образовании, и это грозит неприятностями для них обоих. А у Захара, сына высокопоставленного полицейского, намечаются проблемы с законом — и он еще не понимает, с какую историю попал…

Какие еще истории мы узнаем об игроках команды? Кем стали взрослые «Медведи»? Сериал «Молодежка: Новая смена» — 2 серия доступна к просмотру онлайн с подпиской на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»