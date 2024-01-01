Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
16-я серия
9.72024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 16
Драмы, Комедии16+
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Молодежка. Новая смена 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Захара с ранением кладут в больницу, и его отец готовится дать показания о совершенном на них нападении. Казанцев говорит Кисляку, что спонсорство команды было прекращено и игра в плей-офф находится под угрозой срыва. Кисляк собирается собрать нужную сумму силами игроков и личных связей. В семье Дергачевых наступает долгожданное примирение, пусть даже при печальных обстоятельствах. В итоге нужная сумма набирается, а на замену раненому Дергачеву прибывает Егоров. Параллельно Дамира вместе со своей командой участвует в турнире по киберспорту.

Финальная, 16 серия сезона: как закончится первый важный чемпионат для «Акул»? Решится ли руководство университета на сохранение команды? «Молодежка. Новая смена»: последняя серия уже на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»