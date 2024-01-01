Молодежка. Новая смена 1 сезон 16 серия смотреть онлайн

Сюжет

Захара с ранением кладут в больницу, и его отец готовится дать показания о совершенном на них нападении. Казанцев говорит Кисляку, что спонсорство команды было прекращено и игра в плей-офф находится под угрозой срыва. Кисляк собирается собрать нужную сумму силами игроков и личных связей. В семье Дергачевых наступает долгожданное примирение, пусть даже при печальных обстоятельствах. В итоге нужная сумма набирается, а на замену раненому Дергачеву прибывает Егоров. Параллельно Дамира вместе со своей командой участвует в турнире по киберспорту.



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