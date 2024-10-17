Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
6-я серия
9.62024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 6
Драма, Комедия16+

Молодежка. Новая смена 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В семье Захара напряженная ситуация: отец собирает семейный праздник по случаю ареста банды автомобильных похитителей и читает нотации сыну. Захар не выдерживает напряжения и уходит из-за стола. Кисляк возвращается на пост тренера, и Казанцев представляет ему и команде двух новых игроков. Отец Захара ведет допрос арестованных воришек, пытаясь доказать, что они совершили не единичную кражу, а целую серию преступлений. А для Кисляка настало время заняться личной жизнью: он решается пригласить девушку в кафе.

Как «Акулы» примут новых игроков? Сложится ли знакомство у Кисляка? Узнаете, если посмотрите: сериал «Молодежка: Новая смена» — 6 серия уже доступна на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка. Новая смена»