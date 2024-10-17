В семье Захара напряженная ситуация: отец собирает семейный праздник по случаю ареста банды автомобильных похитителей и читает нотации сыну. Захар не выдерживает напряжения и уходит из-за стола. Кисляк возвращается на пост тренера, и Казанцев представляет ему и команде двух новых игроков. Отец Захара ведет допрос арестованных воришек, пытаясь доказать, что они совершили не единичную кражу, а целую серию преступлений. А для Кисляка настало время заняться личной жизнью: он решается пригласить девушку в кафе.



Как «Акулы» примут новых игроков? Сложится ли знакомство у Кисляка? Узнаете, если посмотрите: сериал «Молодежка: Новая смена» — 6 серия уже доступна на Wink.

