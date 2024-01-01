Молодежка. Новая смена 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сюжет

Кисляк берет себя под контроль и выливает в раковину подаренный Егоровым виски. Захар обманывает мать и убеждает ее в том, что внезапно появившиеся у него деньги — это результат продажи снастей. Егоров-старший, владелец хоккейного клуба, пытается наладить отношения с сыном. Казанцев сообщает ему новости о том, что в команду прибывают два новых игрока, и говорит, что Кисляк ушел в запой. Тот тем временем пытается реабилитироваться, предоставив результаты анализа крови, но Казанцев твердо намерен сменить тренера. Кирилл старается уговорить Лизу на аборт, но та твердо намерена рожать…



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