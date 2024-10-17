Молодежка. Новая смена 1 сезон 11 серия смотреть онлайн

Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Молодежка. Новая смена
1-й сезон
11-я серия
9.72024, Молодежка. Новая смена. Сезон 1. Серия 11
Драма, Комедия16+
Егоров-старший требует от Казанцева гарантий того, что ситуация со скандальной фотографией будет улажена — в противном случае, он планирует отозвать финансирование ледового дворца. Кисляк продолжает посещать психолога и перед приемом видит там же Екатерину. К Лизе на день рождения приезжает отец, но Москвина выгоняет его из дома. Лизин отец идет по пути примирения и на следующий день зовет бывшую супругу и дочь в кафе. Выясняется, что психолог Лебедева — это мать Катерины, и она выдает тайну Кисляка дочери…

Смогут ли «Акулы» вычислить того, кто слил предательскую фотографию? Продолжатся ли отношения Кисляка и Катерины? Все ответы — в сериале «Молодежка. Новая смена», 11 серия доступна онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

