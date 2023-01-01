Биография

Екатерина Честина — российская актриса кино и театра. Родилась 27 февраля 1997 года. После окончания школы поступила в Тульский областной колледж культуры и искусства, где и началась ее карьера актрисы. Сотрудничала с Тульским театром юного зрителя, играла в постановке «Бежин луг». Позже переехала в Москву и прошла отбор в Российский институт театрального искусства, училась на курсе Сергея Женовача. Сегодня Екатерина Честина активно снимается в фильмах и сериалах. Ее можно встретить в таких проектах, как «Контакт», «След», «Легенда о самбо». Также исполнила роль Кати в экстремально-приключенческой драме «Стая».